Есть за сегодня хорошие результаты в уничтожении техники врага под Торецком, – Зеленский

Силы обороны эффективно сдерживают врага в Донецкой области. В частности, на Торецком направлении есть хорошие результаты – уничтожена техника врага.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сегодня вечером, 18 августа.

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Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все – более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы,

– заявил Зеленский.

По словам президента, все, что наносит потери российской армии, их оборонке и их экономике, помогает Украине не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание агрессии.

"Справедливый мир для Украины. Я благодарен каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства, кто помогает обороне, кто работает ради Украины. Ради того, чтобы как можно быстрее мы достигли своих задач", – добавил президент.

Актуально о ситуации под Торецком

Ранее в Генштабе отчитались, что Силы обороны сегодня, 18 августа, отбили массированную атаку россиян неподалеку Торецка. Это произошло утром в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.

В ходе боя защитники уничтожили 10 единиц техники и обезвредили 68 российских оккупантов, из них – 41 безвозвратно.