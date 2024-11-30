На данный момент количество убитых и раненых на войне в Украине оккупантов перевалило за 740 тысяч. Стало известно, что билет на концерт Кобзона приобрел очередной российский полковник, передает 24 Канал.
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Минус вражеский офицер
Пропагандисты в трауре. Российские паблики сообщают о том, что в Донецкой области погиб заместитель комбрига 9-й ОМБр 51-й армии вооруженных сил России полковник Александр Лебедев.
Отмечается, что офицера ликвидировали 26 ноября.
Известие о гибели Лебедева / Скриншот
В свое время оккупант преподавал "огневую подготовку" в Ростовском филиале Всероссийского государственного университета юстиции. Там тоже плачут по полковнику.
Студенты вспоминают "теплые" моменты с ликвидированным полковником / Скриншот
Напомним, что ранее Егор Капинский, известный как администратор Z-канала "Архангел спецназа", погиб в стрелковом бою на Донецком направлении.
К слову, СМИ установили имена 80 тысяч погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.