россия в Украине потеряла больше артиллерии, чем многие западные страны имеют в арсенале, – Forbes

Потери россиян в войне против Украины уже стали мемом на весь мир. Они доходят до показателей, превышающих военные мощности многих стран.

Мастерство воинов ВСУ восхищает весь мир. Нашим героям удалось не просто поломать все прогнозы военных аналитиков, но и нанести "второй армии мира" такие безумные потери, от которых те будут приходить в себя долгие годы.

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Безумные потери россиян превышают вооружение некоторых стран

Вашингтонский институт изучения войны на основе спутниковых фото сообщает, что российские оккупанты в конце июля сняли с хранения на складе 60 старых гаубиц 2С7 (калибр 203 миллиметра). Это треть всего арсенала, который россияне хранят в Омске.

Такой масштабный вывод старой техники спровоцирован усилиями россиян пополнить свои потери, которые они понесли в Украине.

Подтвержденные потери техники включают более 4800 танков, боевых машин и артиллерии. Потери артиллерии – 320 единиц. Российская армия потеряла в Украине больше артиллерии, чем многие западные армии имеют во всех своих арсеналах,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что о расширении сил речь не идет, ведь оккупанты даже не могут набрать достаточное количество пехоты для восстановления боеспособности существующих бригад.

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