Однако ресурс у Кремля не безграничен. Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что Владимир Путин осознает свои неутешительные перспективы.

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Вынуждены набирать наемников

На сегодняшний день Россия имеет примерно 1 миллион 250 тысяч военных. Украина же ликвидировала и поразила (речь идет о тяжело раненых, которые не восстановятся – 24 Канал), около 650 тысяч.

Сейчас россияне вынуждены пойти на то, чтобы пополнять ряды своей армии наемниками. В частности, их набирают среди зэков, гастрабайтеров, иностранцев. Это позволило им на небольшое количество – 120 – 140 тысяч – пополнить ряды российской армии.

Это небольшой мобилизационный ресурс, который есть у России, и его надолго не хватит, чтобы растянуть на весь фронт, достигающий 1300 километров. У Кремля нет такого огромного ресурса, чтобы пойти в широкомасштабное наступление,

– объяснил генерал украинской армии.

"Лучшие" российские силы – воздушно-десантные войска, морская пехота, десантно-штурмовые войска, спецназ обессиленны на 40 – 60%. Это очень тяжелый удар, и для обновления этих сил россиянам нужны годы.

Николай Маломуж оценил потенциал российской армии: смотрите видео

Воевать дальше сил нет

"Сейчас российская армия берет большим количеством личного состава, значительными запасами военной техники и боеприпасов. Также запугиванием развязать ядерную войну. Но такая тактика не сработает на длительное время. На сегодняшний день Владимир Путин пытается хотя бы секторально одержать какую-то победу. А дальше предложить модель "мира" и "законсервировать" войну на своих условиях", – отметил Маломуж.

В то же время воевать дальше у Путина сил и средств нет, а тем более идти на некую глобальную войну.

Конечно в России еще есть мобилизационный ресурс – 12 – 13 миллионов, однако воевать все они не пойдут стопроцентно. Также за период полномасштабного вторжения из России уехало более 3 миллионов молодых людей, которые не хотят идти на фронт.

Российская армия испытывает огромные проблемы по качеству военных и уже к количеству – из-за мощных действий ВСУ по ликвидации личного состава противника.

Единственное, что сейчас может осуществлять российская армия – стоять на тех позициях, где находится. А также бросать на узкие направления большие силы для того, чтобы получить преимущество в 5 – 10 раз над ВСУ,

– отметил Николай Маломуж.

Однако украинские защитники используют резервы, инновационные модели, высокоточные боеприпасы для ликвидации новых бригад и даже армий противника.

Россияне продолжают нести огромные потери