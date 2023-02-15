Потери составляют до 80%: Россия начала интенсивно применять "отряды смертников"

Потери в некоторых отрядах оккупантов достигают 80 процентов. Кроме того, российские воины теряют доверие к командованию.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр. По ее словам, сейчас эвакуация погибших и раненых у россиян ограничена или не осуществляется вообще

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На Востоке продолжается наступление неприятеля. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери,

– отметила Анна Маляр.

В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнера" и подразделениях 2 АК, по данным заместительницы, потери составляют до 80% личного состава.

Доверие оккупантов к руководству мизерное

Маляр сообщила, что эвакуация погибших и раненых врагом ограничена или не осуществляется вообще.

В результате, среди личного состава российских войск на временно оккупированной территории Украины существенно снизился уровень доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые потери,

– подчеркнула Маляр.

Россиян бросают на фронт неподготовленными

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

Следовательно, попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль "отрядов смертников", прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы.

Актуальные потери врага