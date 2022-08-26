Полканы и два пакета солдатни: в волгограде считают 200-х после точного выстрела "Химарса"

Постоянная рубрика: "волгоград". Некоторые не отпускают слишком долго. А некоторые посты можно еще долго дополнять апдейтами.

Увлекательный сериал от ВСУ

Нечто похожее происходит с уничтожением штаба 20-й мотострелковой бригады из волгограда, штаб которой полтора месяца назад накрыли "Химарсом".

Не пропустите 4 "зайца", которых путин решил убить увеличением российской армии

О каждом звездном командующем пресса пишет медленно, с паузой, но негде правды деть – попали наши круто. Очередной жмурик – 36-летний подполковник Сергей Коваль, начальник оперативного отдела 20-й дивизии.

Напомню, краткое содержание предыдущих серий: 5 полковников, два подполковника, майор, капитан, пучок старлеев и два пакета солдатни + связисты. Это все, что пока известно о потерях 20-й дивизии после попадания в их штаб.



Реакция россиян на масштабные потери их армии в войне с Украиной / Фото из фейсбука Антона Павлушко

Интересное Как слить ИПСО в два приема: мастер класс от шойгу и медведева

Оптовые "орденоносцы"

Ну и если мы уже мысленно перенеслись в волгоград, то как не посетить мой любимый музей-панорамы "Сталинградская битва" – там снова раздавали "ордена мужества" посмертно жителям волгоградщины. Там такая церемония проходит раз в 1 – 2 недели. В общей сложности состоялось уже где-то десяток таких "празднований".

На этот раз собрали шесть семей – два рядовых, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант. Обошлось без офицеров – о них буду писать отдельно. волгоград, привыкай!

Ну и в комментариях местные становятся все более агрессивными. А что такое?

Актуальное – в штабе оккупантов в Мелитополе случился "хлопок": смотрите видео