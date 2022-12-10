В сети опубликовали видео, как уже 25 февраля (второй день полномасштабной войны) в Ирпене горит колонна кемеровского СОБРа. Эти кадры украинцы увидели впервые.
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Оккупанты думали, что в Украине их будет ждать успех. Однако получили только возможность вернуться домой в черных пакетах.
Как пылала колонна кемеровского СОБРа оккупантов: смотрите видео
Ирпень украинские герои освободили в марте 2022 года . Враг оставил заминированные здания и многочисленные разрушения. На временно оккупированных территориях россияне издевались над местным населением.
Впоследствии мэр Ирпеня рассказал детали об освобождении территорий.
Контрнаступление было очень авантюрной идеей. Но мы решились и по всем трем направлениям их полностью разгромили. Они просто убегали, оставляя технику. Это было очень правильное решение руководства Вооруженных Сил Украины,
– говорится в сообщении.
Уже 1 апреля стало известно, что нашим воинам удалось также освободить Бучу и Гостомель.