У мережі опублікували відео, як вже 25 лютого (другий день повномасштабної війни) в Ірпені палає колона кемеровського СОБРу. Ці кадри українці побачили вперше.

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Окупанти думали, що в Україні на них чекатиме успіх. Однак отримали лише можливість повернутися додому у чорних пакетах.

Як палала колона кемеровського СОБРу окупантів: дивіться відео

Ірпінь українські герої звільнили у березні 2022 року. По собі ворог залишив заміновані будівлі та численні руйнування. На тимчасово окупованих територіях росіяни знущалися з місцевого населення.

Згодом міський голова Ірпеня розповів деталі про звільнення територій.

Контрнаступ був дуже авантюрною ідеєю. Але ми наважились і на всіх трьох напрямках їх повністю розгромили. Вони просто тікали, залишаючи техніку. Це було дуже правильне рішення керівництва Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні.

Вже 1 квітня стало відомо, що нашим воїнам вдалося також звільнити Бучу та Гостомель.