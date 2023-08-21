Заметим, что общая статистика потерь поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года украинские защитники и защитницы отправили в ад 257 930 российских захватчиков. Реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Следует понимать, что враг теряет не только живую силу, но и технику. За более чем год полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, уничтожили несколько сотен самолетов и вертолетов. Украшением статистики стал крейсер "Москва", который дальше лежит на дне Черного моря.

  • танков – 4 358 единиц,
  • боевых бронированных машин – 8 449 единиц,
  • артиллерийских систем – 5 264 единицы,
  • РСЗО – 719 единиц,
  • средств ПВО – 489 единиц,
  • самолетов – 315 единиц,
  • вертолетов – 316 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 309 единиц,
  • крылатые ракеты – 1 406 единиц,
  • кораблей и катеров – 18 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 692 единиц,
  • специальной техники – 794 единиц.


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 21 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ от 21 августа также сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов. Они были по районам скопления живой силы врага.

Также свою работу результативно проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили один пункт управления, а также три артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.