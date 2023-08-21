Заметим, что общая статистика потерь поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года украинские защитники и защитницы отправили в ад 257 930 российских захватчиков. Реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
Читайте также Убийцы мостов и кораблей: как украинские надводные дроны "малыши" держат в страхе флотилию России
Потери врага в технике
Следует понимать, что враг теряет не только живую силу, но и технику. За более чем год полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, уничтожили несколько сотен самолетов и вертолетов. Украшением статистики стал крейсер "Москва", который дальше лежит на дне Черного моря.
- танков – 4 358 единиц,
- боевых бронированных машин – 8 449 единиц,
- артиллерийских систем – 5 264 единицы,
- РСЗО – 719 единиц,
- средств ПВО – 489 единиц,
- самолетов – 315 единиц,
- вертолетов – 316 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 309 единиц,
- крылатые ракеты – 1 406 единиц,
- кораблей и катеров – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 692 единиц,
- специальной техники – 794 единиц.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 21 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Заметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ от 21 августа также сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов. Они были по районам скопления живой силы врага.
Также свою работу результативно проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили один пункт управления, а также три артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.