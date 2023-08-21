Заметим, что общая статистика потерь поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года украинские защитники и защитницы отправили в ад 257 930 российских захватчиков. Реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Следует понимать, что враг теряет не только живую силу, но и технику. За более чем год полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, уничтожили несколько сотен самолетов и вертолетов. Украшением статистики стал крейсер "Москва", который дальше лежит на дне Черного моря.

танков – 4 358 единиц,

боевых бронированных машин – 8 449 единиц,

артиллерийских систем – 5 264 единицы,

РСЗО – 719 единиц,

средств ПВО – 489 единиц,

самолетов – 315 единиц,

вертолетов – 316 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 309 единиц,

крылатые ракеты – 1 406 единиц,

кораблей и катеров – 18 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 692 единиц,

специальной техники – 794 единиц.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 21 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ от 21 августа также сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов. Они были по районам скопления живой силы врага.

Также свою работу результативно проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили один пункт управления, а также три артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.