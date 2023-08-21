Зауважимо, що загальна статистика втрат вражає не менше. З 24 лютого 2022 року українські захисники та захисниці відправили до пекла 257 930 російських загарбників. Реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Слід також розуміти, що ворог втрачає не лише живу силу, а й техніку. За понад рік повномасштабного вторгнення на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських систем. Крім того, знищили кілька сотень літаків і гелікоптерів. Окрасою статистики став крейсер "Москва", який далі лежить на дні Чорного моря.

танків – 4 358 одиниць,

бойових броньованих машин – 8 449 одиниць,

артилерійських систем – 5 264 одиниці,

РСЗВ – 719 одиниць,

засобів ППО – 489 одиниць,

літаків – 315 одиниць,

гелікоптерів – 316 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 309 одиниць,

крилаті ракети – 1 406 одиниць,

кораблів та катерів – 18 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 692 одиниць,

спеціальної техніки – 794 одиниць.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 21 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 21 серпня також повідомили, що авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 9 ударів. Вони були по районах скупчення живої сили ворога.

Також свою роботу результативно виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 1 пункт управління, а також три артилерійські засоби на вогневих позиціях окупантів.