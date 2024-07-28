Россияне понимают, что наказание будет неотвратимым. Паникуя, они начали отводить авиацию от границы с Украиной. Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко в эфире 24 Канала объяснил, почему враг массово теряет авиацию.

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Комплексные меры

По словам военнослужащего ВСУ, именно технические неисправности, которые появляются в российских военных самолетах, будут главной причиной, почему они не могут выполнять свои функции или просто падают еще до того, как до них достанет украинская ПВО, F-16 или дроны. Самолеты требуют модернизации, замены значительного количества импортируемых частей, но россияне не имеют такой возможности.

С гражданской авиацией ситуация не лучше, ситуация с каждым днем ухудшается. И не в результате ударов Украины, а из-за того, что россияне не имеют возможности восстановить воздушный флот. Даже делая из трех самолетов два или один, у них уже заканчиваются основные запчасти. Чем дальше, тем больше самолеты не смогут выполнять свою главную функцию – летать.

Это все действие также частично санкций, которые накладываются на территорию страны-агрессора. Потому что Россия не может закупать детали и ремонтировать технику из-за последствий своих же действий – полномасштабного вторжения в Украину. Создавать ситуацию, которая по состоянию на сегодня формируется в российском военно-промышленном комплексе, помогают также наши партнеры. То есть происходят комплексные мероприятия.

Мы уничтожаем их предприятия, на которых изготавливаются необходимые для поддержки техники запчасти и составные элементы. Уничтожаем аэродромы, на которых дислоцируются самолеты, которые могли бы стать донорами для других самолетов, но мы их добиваем. Благодаря санкциям россияне не имеют возможности получить компоненты даже через "черные" и "серые" схемы. Комплекс этих мер приведет к тому, что россияне не будут иметь перспективы в будущем. А те возможности, которые есть сегодня, будут с каждым днем таять,

– констатировал Иван Варченко.

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