Об этом президент Украины заявил в интервью японскому информационному агентству Kyodo News, передает 24 Канал.

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Потери вражеской армии на Курщине

С начала Курской операции, то, что мы имеем в цифрах, с сентября потери Украины в России – 1:8. Восемь россиян погибает на одного погибшего украинца. Они не жалеют людей,

– рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина противостоит большой по численности и оснащенной армии России, однако которая не ценит своих граждан.

"Безусловно, мы боремся с большой армией, которая мало того, что больше нас по численности, имеет больше оружия, чем Украина, но она еще и без сантиментов относится к гражданам своей страны, бросая своих военных на смерть. Если они отступают от наших войск, они их расстреливают", – сказал президент.

Добавим, что в интервью лидер Украины отметил, что не может раскрыть данные о потерях Украины в войне с Россией. В то же время он опроверг информацию, которая ранее появилась в западных СМИ о якобы потере 80 тысяч украинских военных. "Я хочу вам сказать, что нет – меньше. Гораздо меньше", – подчеркнул Зеленский. Подробности заявления Зеленского, читайте в материале 24 Канала.