Про це президент України заявив в інтерв’ю японському інформаційному агентству Kyodo News, передає 24 Канал.

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Втрати ворожої армії на Курщині

З початку Курської операції, те, що ми маємо в цифрах, з вересня втрати України до Росії – 1:8. Вісім росіян гине на одного загиблого українця. Вони не шкодують людей,

– розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна протистоїть великій за чисельністю і оснащеній армії Росії, однак яка не цінує своїх громадян.

"Безумовно, ми боремося з великою армією, яка мало того, що більше нас за чисельністю, має більше зброї, ніж Україна, але вона ще й без сентиментів ставиться до громадян своєї країни, кидаючи своїх військових на смерть. Якщо вони відступають від наших військ, вони їх розстрілюють", – сказав президент.

Додамо, що в інтервʼю лідер України зазначив, що не може розкрити дані про втрати України у війні з Росією. Водночас він спростував інформацію, яка раніше з'явилася у західних ЗМІ про нібито втрату 80 тисяч українських військових. "Я хочу вам сказати, що ні – менше. Набагато менше", – наголосив Зеленський. Подробиці заяви Зеленського, читайте в матеріалі 24 Каналу.