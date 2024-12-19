Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал.

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Сколько ликвидированных мобилизованных солдат насчитали россияне

Оккупанты насчитали потерь среди мобилизованных солдат в количестве 98641 единиц личного состава.

Важно! Указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований агрессора.

Наибольшие потери среди мобилизованных понесли:

группировка войск "Центр" ВС России – 21710 оккупантов;

группировка войск "Запад" ВС России – 20155 оккупантов;

группировка войск "Восток" ВС России – 16770 оккупантов;

группировка войск "Юг" ВС России – 16465 оккупантов;

группировка войск "Днепр" ВС России – 10449 оккупантов;

группировка войск ВС России в Запорожской области – 10120 оккупантов;

группировка войск "Север" ВС России – 2972 оккупантов.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – напоминает ГУР МО Украины.

Ранее 24 Канал сообщал, что для поддержания иллюзии высокого уровня вербовки россиян для участия в войне против Украины, Путин продолжает избегать признания участия северокорейских войск в боях в Курской области.