Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что уничтоженная на войне техника, уже с течением времени, стала для России большой проблемой. В дальнейшем она будет только углубляться, что повлечет неприятные последствия.

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К чему приведут потери россиян на фронте

Для россиян май 2024 года стал едва ли не рекордным по потерям: более 30 000 личного состава на разных направлениях, а также огромные потери в технике. Вероятно, это связано также с тем, что на фронт к украинским военным уже поступили обещанные от союзников боеприпасы, а также с активизацией контрбатарейной борьбы.

У россиян (на оккупированных территориях – 24 Канал) есть около 300 тысяч военных. Что такое 30 тысяч от 300 тысяч – лишь 10%, критическими являются потери от 30%. К тому же, кроме мобилизованных, около 30 тысяч в месяц у них подписывают контракт как добровольцы. То есть общее количество военных, которые есть на войне, фактически не меняется,

– пояснил Алексей Гетьман.

Кроме того, для российского руководства потери в личном составе не являются значимыми. Они откровенно заявляют, что любые потери не являются критическими.

"А вот по технике есть отрицательный баланс – это очень хорошая новость. Мы уничтожаем технику, особенно тяжелую, вдвое – втрое больше, чем они могут подтянуть на фронт со складов или заводов. Поэтому чем дальше, тем больше российская армия будет становиться пехотной. Это, свою очередь, приведет к еще большим потерям личного состава", – отметил майор запаса.

Однако, опять же, для того, чтобы это были действительно критические потери для оккупационной армии, необходимо уничтожить еще около 150 тысяч российских военных.

Актуальные потери россиян в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже 495 070 человек, 1380 из них – удалось ликвидировать украинским военным за сутки 20 мая. Однако заметим, что не меньше и потери России в технике.

Так, за сутки 20 мая ВСУ уничтожили: