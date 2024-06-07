Путин случайно назвал потери России в войне: в ISW считают, что диктатор мог сказать правду

Потери россиян в войне в Украине продолжают неуклонно расти. По оценкам Генштаба, речь идет о более 516 тысячах убитых и раненых оккупантов. Владимир Путин внезапно подтвердил данные Киева.

В Институте изучения войны считают, что во время пресс-конференции на полях Петербургского международного экономического форума 5 июня, российский диктатор мог совершить нехарактерную для себя вещь – сказать правду. Правда, отмечают аналитики, сделал это Путин, очевидно, случайно.

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Сколько оккупантов погибает ежемесячно

Так, Путин нечаянно проговорился, что российские силы ежемесячно могут нести в Украине потери в 20 тысяч. Именно примерно такое количество, по словам украинской стороны, Россия каждый месяц мобилизует на войну.

Диктатор бессознательно предположил, что примерно 5 тысяч российских военнослужащих погибает в боях в Украине ежемесячно, соответственно 15 тысяч получают ранения.

В ISW не могут подтвердить, что названный случайно Путиным уровень потерь является достоверным. Однако эксперты указывают на совпадение указанной им цифры с отчетами Украины.

Так, командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк 2 мая сказал, что оккупанты ежемесячно теряют от 25 до 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий 15 января 2024 года сообщал, что Россия набирает около 30 тысяч личного состава в месяц. Такую же цифру подавал глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при минобороны страны – агрессора Руслан Пухов.

В Кремле обеспокоены снижением уровня набора в армию накануне ожидаемого летнего наступления оккупантов. Пока неизвестно, отмечают в ISW, удалось ли минобороны России сохранить уровень набора в около 30 000 человек, как это было в январе и апреле.

Созданный устойчивый аппарат формирования сил помог россиянам быстро восстановить потери вдоль линии фронта и поддерживать общий темп наступления в Украине, но это установило предел для интенсификации наступательных действий на отдельных направлениях.

Незначительное количество вновь созданных сил позволило оккупантам создать резервы. В начале мая 2024 года Павлюк заявил, что Москва намерена сформировать еще около 100 тысяч личного состава для наступления в июне и июле и еще 300 тысяч личного состава до конца 2024 года.

В Институте изучения войны прогнозируют, что страна – агрессор, вероятно, не сможет мобилизовать желаемое количество людей даже при условии удержания самого низкого зафиксированного уровня потерь.

Эксперты продолжают оценивать российские резервы как плохо оснащенные и неподготовленные. Они вряд ли готовы проводить широкомасштабные наступления.