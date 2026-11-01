Более 2 тысяч солдат и важная вражеская техника: какие потери понесла Россия по состоянию на 1 ноября

Несмотря на все попытки наладить дипломатические отношения между странами, россияне пытаются продвигаться на фронте. Силы обороны, при этом, оказывают достойное сопротивление оккупантам.

О новой партии уничтоженных оккупантов и их техники сообщили в Генштабе.

Каковы потери врага?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 590 270 (+2 100) человек;

танков – 12 451 (+1);

боевых бронированных машин – 25 622 (+2);

артиллерийских систем – 51 755 (+18);

РСЗО – 2 249 (+2);

средств ПВО – 1 750 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 605 (+9);

наземных робототехнических комплексов – 3 054 (+9);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 168 739 (+259);

специальной техники – 4 861 (+1);

крылатых ракет – 5 140 (+0).



Потери России / Генштаб

К слову, в составе оккупационной армии немало иностранцев. Российские войскапривлекают к пехотным штурмам наемников из Африки и Азии. Перед отправкой на фронт у них забирают документы и телефоны, а самих иностранцев принудительно бросают в бой.