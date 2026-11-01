1 ноября, 06:33
Более 2 тысяч солдат и важная вражеская техника: какие потери понесла Россия по состоянию на 1 ноября
Несмотря на все попытки наладить дипломатические отношения между странами, россияне пытаются продвигаться на фронте. Силы обороны, при этом, оказывают достойное сопротивление оккупантам.
О новой партии уничтоженных оккупантов и их техники сообщили в Генштабе.
Каковы потери врага?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 590 270 (+2 100) человек;
- танков – 12 451 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 622 (+2);
- артиллерийских систем – 51 755 (+18);
- РСЗО – 2 249 (+2);
- средств ПВО – 1 750 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 605 (+9);
- наземных робототехнических комплексов – 3 054 (+9);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 168 739 (+259);
- специальной техники – 4 861 (+1);
- крылатых ракет – 5 140 (+0).
К слову, в составе оккупационной армии немало иностранцев. Российские войскапривлекают к пехотным штурмам наемников из Африки и Азии. Перед отправкой на фронт у них забирают документы и телефоны, а самих иностранцев принудительно бросают в бой.