Британская разведка подсчитала, что Россия потеряла что Россия потеряла более 3600 танков и почти 8000 единиц бронетехники с февраля 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери Кремля по состоянию на 18 декабря 2024 года
С 24 февраля 2022 года по 18 декабря 2024 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 766 690 (+1580) человек;
- танков – 9571 (+4);
- боевых бронированных машин – 19772 (+21);
- артиллерийских систем – 21164 (+5);
- РСЗО – 1256 (+0);
- средства ПВО – 1025 (+0);
- самолетов/aircraft – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20470 (+64);
- крылатые ракеты – 2943 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерны – 31610 (+60);
- специальная техника – 3652 (+2).
Потери России по состоянию на 18 декабря / Фото Генштаб