Британська розвідка підрахувала, що Росія втратила понад 3600 танків і майже 8000 одиниць бронетехніки з лютого 2022 року, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Втрати Кремля станом на 18 грудня 2024 року
З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2024 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 766690 (+1580) осіб;
- танків – 9571 (+4);
- бойових броньованих машин – 19772 (+21);
- артилерійських систем – 21164 (+5);
- РСЗВ – 1256 (+0);
- засоби ППО – 1025 (+0);
- літаків / aircraft – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64);
- крилаті ракети – 2943 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60);
- спеціальна техніка – 3652 (+2).
Втрати Росії станом на 18 грудня 2024 року / Фото Генштаб