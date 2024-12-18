Британська розвідка підрахувала, що Росія втратила понад 3600 танків і майже 8000 одиниць бронетехніки з лютого 2022 року, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Втрати Кремля станом на 18 грудня 2024 року

З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2024 року російська армія втратила:

особового складу – близько 766690 (+1580) осіб;

танків – 9571 (+4);

бойових броньованих машин – 19772 (+21);

артилерійських систем – 21164 (+5);

РСЗВ – 1256 (+0);

засоби ППО – 1025 (+0);

літаків / aircraft – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64);

крилаті ракети – 2943 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60);

спеціальна техніка – 3652 (+2).

Втрати Росії станом на 18 грудня 2024 року / Фото Генштаб