Есть ощущение, что постепенно что-то начинается

Такое чувство, что постепенно что-то начинается. Вот когда начинает выбиваться больше пяти танков в день, когда несколько раз в неделю по 10+ уничтоженных артсистем.

Хорошая охота

Так же, когда по несколько раз в неделю более 10+ единиц автотехники – то есть где-то накрыли колонны, сделали засаду, хорошо отработали с ПТРК и так далее.

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При этом темп уничтожения пехоты не падает до уровня 200 – 300, а из-за Бахмута и Кременной – на уровне 500+. Хм.

Российские оккупанты продолжают нести существенные потери на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ

А еще люблю, когда в очередном пакете помощи из США – снова 500 высокоточных снарядов. Это значит, что прошлые 500 высокоточно поразили свои цели. Каждое попадание – это что-то минус.

Если реально передадут JDAM и украинские самолеты начнут бомбить позиции россиян с десятков километров 250 – 500-килограммовыми бомбами, то количество пропавших без вести россиян возрастет в разы.