Враг трижды пытался атаковать Силы обороны, потерял 10 дронов и 8 танков: отчет ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать живую силу и технику российских оккупантов. На этот раз они ударили по опорным пунктам захватчиков.

Потери врага составляют более 100 человек. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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Враг пытался атаковать ВСУ

Противник совершил 3 боевых столкновения с Силами обороны. Попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай – Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, поэтому враг с потерями отступил.

С применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов оккупанты наносили огненное поражение вдоль линии боевого столкновения, по прилегающим территориальным общинам, а также по тыловым районам, населенным пунктам, объектам критической инфраструктуры.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии, враг продолжал активно использовать беспилотные летательные аппараты. За прошедшие сутки уничтожены 6 "разведчиков" типа "Орлан-10" и один "Махаджер-6" в Бериславском и Николаевском районах.

Дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером по Одесской области направлено 3 "Шахеда-136". Все сбиты силами ПВО.

Кроме того, реактивными системами залпового огня снова обстрелян Никопольский район. В двух территориальных общинах района есть поврежденные здания, но без потерь.

С самолета Су-35 ракетами класса "воздух – поверхность" Х-31 враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины. Поврежденные сельскохозяйственные угодья, к счастью, люди не пострадали.

ВСУ уничтожает захватчиков

Наша авиация нанесла 7 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 347 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют:

105 оккупантов;

8 танков;

18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

самоходная пушка "Пион";

пушка-гаубица 152-го калибра;

4 миномета;

15 единиц автобронетехники;

3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Кроме того, еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы существенно повреждены.

На Юге россияне понесли огромные потери

В Херсонской области украинские защитники нанесли оккупантам безумные потери. Теперь захватчики пытаются эвакуировать через Днепр остатки сил. Так, в населенный пункт Веселое враг переместил до 150 раненых солдат и около 50 единиц поврежденной техники.

А в Луганской области из-за большого количества раненых больницы перегружены и "подбитых" оккупантов кладут в школах. Предварительно сейчас там находится до 200 раненых военнослужащих.

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