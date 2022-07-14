Полковник и капитан: россияне не прекращают "демилитаризироваться" в Украине

Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще несколько российских военных высокого ранга. Среди них полковник, капитан и старший лейтенант.

Так, полковник, капитан, старший лейтенант и несколько командиров сделали "жест доброй воли" и "денацифицировались" и "демилитаризировались". То есть отошли на тот свет.

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Кого ликвидировали ВСУ

Теперь стало известно, что благодаря работе украинских защитников и защитниц в ад отправились:

Капитан Жидков Валерий,

Командир роты спецназначения, капитан Александр Жихарев,

Старший лейтенант Николай Никитин,

Лейтенант Максим Козлов,

Командир огнеметного взвода, лейтенант Кирилл Оленич.

Также "демилитаризовался" заместитель командира 106-го Тульской воздушно-десантной дивизии, полковник Андрей Васильев. Кстати, его коллегу, также являвшегося заместителем командира этой же дивизии, полковника Максима Кудрина, тоже ликвидировали украинские воины.

Потери врага за прошедшие сутки

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили около 100 оккупантов. Также на лом отправились 3 вражеских боевых бронированных машины, 1 артиллерийская система, 2 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единица специальной техники.

Вчера наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

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