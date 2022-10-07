ВСУ отбили 9 вражеских атак, попали в опорный пункт россиян и 15 очагов оружия

Украинские защитники уничтожают живую силу и технику российских оккупантов на нашей земле. За прошедшие сутки они нанесли 23 удара по захватчикам.

Также Вооруженные Силы отражают атаки врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как ВСУ уничтожают оккупантов

За минувшие сутки наши защитники отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили более 20 БПЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.

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На Юге украинская авиация нанесла 7 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, а по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.

За минувшие сутки российская армия потеряла 105 солдат, 8 танков, 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", самоходную пушку "Пион", пушку-гаубицу 152 калибра, 4 миномета, 15 единиц автобронетехники, и склады с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах

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