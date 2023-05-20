Так, ночью 20 мая террористы в очередной раз нанесли авиационный удар "Шахедами" по Украине. Какие последствия – сейчас уточняется.

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Россияне несут огромные потери на фронте

За сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

К тому же наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 1 пункт управления,
  • 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
  • 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции,
  • 6 станций радиоэлектронной борьбы,
  • склад боеприпасов,
  • радиолокационную станцию ЗРК С-300

Где продолжаются самые горячие бои

Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта. Горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

Что происходит на фронте

Продолжается принудительная паспортизация

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, террористы осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.

Кроме того, враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 760 своих солдат.