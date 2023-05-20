За сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.
К тому же наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
1 пункт управления,
7 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
2 артиллерийских подразделения на огневой позиции,
6 станций радиоэлектронной борьбы,
склад боеприпасов,
радиолокационную станцию ЗРК С-300
Где продолжаются самые горячие бои
Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта. Горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.
Что происходит на фронте
Продолжается принудительная паспортизация
Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, террористы осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.
Кроме того, враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии.