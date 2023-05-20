За добу наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах росіян.
До того ж наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 18 іранських ударних БпЛА "Shahed", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
1 пункт управління,
7 районів зосередження озброєння та військової техніки,
2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції,
6 станцій радіоелектронної боротьби,
склад боєприпасів,
радіолокаційну станцію ЗРК С-300.
Де тривають найгарячіші бої
Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.
Що відбувається на фронті
Триває примусова паспортизація
Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці, що на Херсонщині. Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, терористи здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.
Окрім цього, ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.