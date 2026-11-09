Хакеры украли данные о реальных потерях России в войне против Украины, – Bloomberg

Хакеры получили доступ к секретной базе Росстата. Полученные ими данные позволяют оценить реальные масштабы потерь российской армии.

С начала полномасштабного вторжения погибли почти 400 тысяч российских военнослужащих. Об этом свидетельствуют секретные данные Росстата, которые получили хакеры из белорусской группировки Cyber Partisans и украинской Silent Crow. Они поделились полученной информацией с Bloomberg и другими СМИ.

Каковы данные Росстата о потерях России на войне?

По данным издания, хакеры получили доступ к более чем 11 миллионам записей о смерти россиян. В документах указаны возраст умерших, место проживания и обстоятельства смерти.

В почти 392 700 записях за период с 24 февраля 2022 года до конца августа 2026 года есть прямые упоминания о связи смерти с войной. В частности, речь идет о гибели во время военных операций, обстрелов и атак дронов.

В то же время реальное число погибших может быть значительно больше. Часть военных до сих пор числятся пропавшими без вести, некоторые тела не удалось идентифицировать. Также в статистику могли не включить тех, кто скончался от полученных на войне ранений через несколько месяцев.

В Silent Crow подсчитали, что общее число погибших может составить около 450 тысяч. В эту оценку включили также смерти, не связанные непосредственно с боевыми действиями, и записи без четко указанной причины.

Россия привлекает к войне все более пожилых мужчин

Утечки данных также показывают, что со временем Россия начала привлекать к войне больше мужчин старшего возраста.

Например, в первой половине 2022 года среди россиян в возрасте от 50 до 59 лет было зафиксировано 146 смертей, связанных с войной.

В первой половине 2025 года их число превысило 12 600.

Среди мужчин в возрасте от 18 до 29 лет в первой половине 2025 года война стала причиной примерно двух третей всех смертей.

Больше всего потерь приходится на более бедные и отдаленные регионы России. В частности, в Бурятии, Туве и Забайкальском крае примерно каждый третий мужчина в возрасте от 18 до 49 лет, умерший с начала вторжения до середины 2024 года, погиб из-за войны.

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составлял примерно каждый десятый.

Хакеры похитили 23 терабайта данных Росстата

1 ноября группировки Silent Crow и Cyber Partisans заявили, что взломали внутренние системы Росстата. По их словам, они получили доступ примерно к 25 тысячам компьютеров и похитили 23 терабайта информации, в том числе данные о военных потерях России.

В Росстате подтвердили, что в конце октября подверглись кибератакам. Однако там опровергли утечку конфиденциальной информации и заявили, что восстанавливают работу поврежденных систем.

Журналисты Bloomberg проверили полученные материалы. Хотя они не смогли полностью подтвердить подлинность базы данных, признаков подделки не обнаружили. Кроме того, данные об общем количестве смертей за 2021 – 2022 годы почти совпали с официальной статистикой Росстата.

Журналисты также выяснили, что информацию о погибших военных все чаще вносят в реестр с опозданием. Если во второй половине 2023 года задержка составляла примерно шесть недель, то в 2025 году она превысила четыре месяца.