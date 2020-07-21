В начале 2020 года в результате боевых действий на Донбассе пострадали в целом 55 человек. Кроме того, в период с 29 июня по 12 июля было зафиксировано почти 5 200 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе за 13 июля. Документ организация обнародовала на своем официальном сайте.

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Жертвы среди гражданского населения с начала 2020 года

8 погибших,

47 раненых.

Среди последних – женщина 80 – 89 лет скончалась от осколочных ранений в Зайцевому.

Нарушения прекращения огня с 29 июня по 12 июля: что зафиксировала СММ ОБСЕ

Всего примерно 5 200 нарушений.

Ориентировочно 1 700 взрывов.

В частности, 30 июня на шахте "Октябрьская" у Веселого вследствие детонации неопределенного боеприпаса взрывом повредило две камеры дневного наблюдения.

К слову, за предыдущие две недели было зафиксировано примерно 8 700 нарушений и почти 4 700 взрывов.

Ситуация на участках разведения

Мониторинговая миссия констатировала спокойную ситуацию в районе Станицы Луганской.

В районах Золотого и Петровского миссия зафиксировала присутствие людей.

Кроме того, в районе Петровского миссия обнаружила новые продолжения позиций боевиков. В их пределах зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

В то же время СММ ОБСЕ способствовала проведению ремонтных работ на линиях электропередач, по которым осуществляется электроснабжение примерно 300 тысяч гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала