В початку 2020 року внаслідок бойових дій на Донбасі постраждали загалом 55 осіб. Крім того, в період з 29 червня по 12 липня було зафіксовано майже 5 200 порушень режиму припинення вогню.

Про це мовиться у звіті Спеціальної спостережної місії ОБСЄ на Донбасі за 13 липня. Документ організація оприлюднила на своєму офіційному сайті.

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Жертви серед цивільного населення від початку 2020 року

8 загиблих,

47 поранених.

Серед останніх – жінка 80 – 89 років померла від осколкових поранень у Зайцевому.

Порушення припинення вогню з 29 червня по 12 липня: що зафіксувала СММ ОБСЄ

Загалом приблизно 5 200 порушень.

Орієнтовно 1 700 вибухів.

Зокрема, 30 червня на шахті "Октябрська" біля Веселого внаслідок детонації невизначеного боєприпаса вибухом пошкодило дві камери денного спостереження.

До слова, за попередні два тижні було зафіксовано приблизно 8 700 порушень і майже 4 700 вибухів.

Ситуація на ділянках розведення

Моніторингова місія констатувала спокійну ситуацію в районі Станиці Луганської.

В районах Золотого та Петрівського місія зафіксувала присутність людей.

Крім того, в районі Петрівського місія виявила нові продовження позицій бойовиків. У їхніх межах зафіксовано порушення режиму припинення вогню.

Водночас СММ ОБСЄ сприяла проведенню ремонтних робіт на лініях електропередач, якими здійснюється електропостачання приблизно 300 тисяч цивільних осіб по обидва боки лінії зіткнення.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу