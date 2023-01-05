Об этом 24 Канала рассказал военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. Он убежден, что мы должны жить для того, чтобы все потери на войне были не напрасны.

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За 10 месяцев войны Евгений Карась потерял около полусотни близких людей, а также брата.

С этим справиться невозможно, это будет очень тяжело,

– отметил военный.

Надо отходить от противоположного, подчеркивает он.

"Если мы будем падать духом, будет только хуже. Надо воевать, выполнять свои обязанности. Нельзя впадать в депрессию, потому что тогда враг придет в мирные города, или вернется туда, откуда мы его уже выбили", – добавил боец.

Будем считать потери после победы

Карась настроен так, что все переживания должны быть после победы. Тогда можно будет по достоинству оценить потери: "Сейчас весь народ Украины выполняет боевое задание по собственному выживанию и закапыванию в землю недобитков коммунизма для того, чтобы Украина стала защищенной и могла развиваться".

Это все надо делать, чтобы то, ради чего погибли наши собратья и близкие, было не зря,

– заметил боец ВСУ.

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Они гибнут с честью

Карась объяснил, что ему гибель брата было в каком-то смысле пережить легче, ведь он знает, при каких обстоятельствах это произошло. Это было в Мотыжине на Киевщине, где шли тяжелые боевые действия. Его брат выполнял разведывательную деятельность с офицерами сил специальных операций: "Они пытались уменьшить этот ад".

По мнению военного, труднее тем людям, чьи близкие без вести пропали. Но, подчеркнул военный, если боец погибает в ДТП недалеко от военных действий или от болезни, которую получил на фронте – это не уменьшает его честь гибели на войне.

Каждый военнослужащий или каждый, кто погибает в результате враждебных действий – все эти люди являются участниками обороны. Даже те, кто замучен и убит в Буче, потому что благодаря им Запад увидел, насколько важна поддержка Украины, увидел нашу несгибаемость, подчеркнул Карась.

Эти люди против воли стали теми, кто помог выжить всем нам. А мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее одержать победу и начать строить Украину, от которой улыбнуться все, кто на небесах,

– убежден военный ВСУ.

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