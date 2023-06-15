Ллойд Остин сказал, что у Украины есть потери в технике на поле боя в рамках контрнаступления, однако у ВСУ достаточно оборудования, чтобы его продлить. Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг по итогам заседания в формате "Рамштайн". Об этом пишет 24 Канал.

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Украина имеет возможность восстанавливать поврежденное оборудование

Остин отметил, что война без потерь в технике невозможна. Однако важно, чтобы Украина имела важность возобновлять ресурсы и, по словам главы Пентагона, такая возможность есть.

Это – война. Мы знаем, что будут повреждения (техники) на поле боя с двух сторон. Что важно: украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать на поле боя,

– сказал он.

Остин подчеркнул, что важна способность союзников продолжать поставки. И сейчас в Украине немало боевой силы.

Повреждения (техники) на поле боя будут и дальше. Я думаю, россияне показали нам одни и те же 5 транспортных средств по тысяче раз из десяти разных углов. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы,

– заявил Остин.

США заменит поврежденную бронетехнику

14 июня США предоставили Украине дополнительную военную помощь. Новый пакет включает бронемашины, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные во время контрнаступления. В частности, нам предоставят Stryker и Bradley.

Кроме этого, последняя помощь также включает в себя боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).