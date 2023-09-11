Впоследствии боец прошел обучение и продолжил службу в ПВО. Он защищал воздушное пространство Криворожья, однако решил вернуться к собратьям на "ноль".
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На фронте погиб Сергей Бондаренко
Сергей Бондаренко погиб 6 сентября 2023 года на Херсонском направлении вблизи Новой Каховки. Защитнику было 46 лет.
В тот день воин отправился на первое боевое задание в качестве разведчика. В составе группы украинские бойцы на трех лодках поплыли на левый берег Днепра, в район Новой Каховки.
По информации "Первого городского", собрат Бондаренко рассказал, что две лодки прорвались, а та, где был Сергей, нет. Военный получил ранение, но смог доплыть до берега и сделать себе перевязки.
Его заметили аэроразведчики Сил обороны. К сожалению, медики были далеко, поэтому эвакуация заняла время. Воин умер по дороге в больницу.
Месяц назад у защитника родилась внучка, которую он так и не увидел. Также у него остались жена, дочь и сын, который сейчас также защищает Украину.
Пожилая мать военного прилетела из Канады, чтобы попрощаться с сыном. Герой нашел последний покой в секторе почетных захоронений Центрального кладбища.
Защитника похоронили в Кривом Роге / Фото "Свои. Кривой Рог"
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Потери Украины в войне: последние новости
- В Одессе 8 сентября провели в последний путь Героя Бориса Чубина. Он был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
- Последнее сражение принял и 21-летний защитник Александр Наумов. Боец был командиром 2-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.
- Также на войне погиб украинский военный и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Он получил тяжелое ранение 28 августа.