Впоследствии боец прошел обучение и продолжил службу в ПВО. Он защищал воздушное пространство Криворожья, однако решил вернуться к собратьям на "ноль".

Заметьте Без колебаний встал на защиту Украины: на войне погиб историк и преподаватель Валерий Хоружий

На фронте погиб Сергей Бондаренко

Сергей Бондаренко погиб 6 сентября 2023 года на Херсонском направлении вблизи Новой Каховки. Защитнику было 46 лет.

В тот день воин отправился на первое боевое задание в качестве разведчика. В составе группы украинские бойцы на трех лодках поплыли на левый берег Днепра, в район Новой Каховки.

По информации "Первого городского", собрат Бондаренко рассказал, что две лодки прорвались, а та, где был Сергей, нет. Военный получил ранение, но смог доплыть до берега и сделать себе перевязки.

Его заметили аэроразведчики Сил обороны. К сожалению, медики были далеко, поэтому эвакуация заняла время. Воин умер по дороге в больницу.

Месяц назад у защитника родилась внучка, которую он так и не увидел. Также у него остались жена, дочь и сын, который сейчас также защищает Украину.

Пожилая мать военного прилетела из Канады, чтобы попрощаться с сыном. Герой нашел последний покой в секторе почетных захоронений Центрального кладбища.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего воина.

Защитника похоронили в Кривом Роге / Фото "Свои. Кривой Рог"

Стоит прочесть Был прокурором по делу Гонгадзе: на фронте погиб воин Сергей Ярмоленко

Потери Украины в войне: последние новости