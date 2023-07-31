Аня держит за руку, а кровь течет: история бойца, который прошел фронт и погиб от прилета в дом

81-летняя жительница Волчанска Харьковской области Валентина Каплий ждала внука Тимура с фронта. Парень живым вернулся из зоны боевых действий, но по трагическому стечению обстоятельств погиб от прилета в соседний дом.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. 21-летний Тимур получил ранение на фронте и приехал домой, чтобы восстановиться после операции.

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Защитник умер на руках у сестры и бабушки

Валентина Каплий работала на огороде и услышала прилет. Она вошла в соседний дом и увидела, как сестра держит брата за руку. Через пол часа Тимур скончался.

Смотрю, думаю, почему у них (в соседнем доме – 24 Канал) дверь открыта. А бахкает – прилеты. Ушла в дом, а там в спальне Аня сидит, за руку его держит. А кровь течет. Нет ничего, чтобы позвонить. Через пол часа, наверное, он умер,

– вспомнила она.

Тимур защищал Украину от оккупантов / Фото семьи

Боец получил ранение на фронте / Фото семьи

Бабушка живет в Волчанске. На ее улице полностью уцелевших жилищ всего несколько. По соседству пожарище, в котором чудом уцелели соседи. Дому пенсионерки более 150 лет. Здесь нет подвала, чтобы спрятаться. Дом был под обстрелами уже несколько раз. Дом растрескался.

"Что здесь делать, когда оно сыпется все? Побило. Столько раз здесь так у нас тряслось. А я сижу в уголке и думаю: "Боже, это точно меня убьет", – сказала Валентина Каплий.

В день гибели внука у пенсионерки также тяжело ранило сына. Тогда россияне накрыли обстрелом большой участок города. Но Валентина Каплий не планирует уезжать из Волчанска, потому что верит, что если пережила оккупацию, то доживет до победы.

Последствия прилетов в Волчанске / Фото Анны Черненко

Потери Украины на фронте