Для уменьшения потерь: ВСУ привлекают ученых к разработке новой стратегии защиты бойцов

В Вооруженных силах Украины формируют межведомственную научно-аналитическую рабочую группу. Ее задача –разработать решения для уменьшения потерь в Силах обороны.

Группа создается в рамках комплексной программы "Сохранение жизни военнослужащих", сообщает Генштаб.

Как это будет работать?

В сообщении отмечается, что рабочая группа создается для изучения факторов, влияющих на сохранение жизни военнослужащих, и разработки мероприятий для системного уменьшения потерь во время боевых задач.

Наш приоритет сегодня – это интегрировать стратегию сохранения жизни военнослужащих во все процессы военного управления, чтобы каждое тактическое решение, каждая технология и подготовка личного состава направлялись на успешное выполнение боевых задач с минимизацией потерь,

– указывают в Генштабе.

Местом работы группы станет Центральный научно-исследовательский институт ВСУ. Исследователи всесторонне изучать природу и структуру потерь – как боевых, так и небоевых – а также их количественные и качественные показатели.

В состав группы войдут представители ведущих научных учреждений, профильных университетов, а также специалисты в области военной науки, медицины, психологии, управления и технологий. Отдельно привлекут практиков с боевым опытом.

В Генштабе напоминают, что программу "Сохранение жизни военнослужащих" запустили еще в 2024 году. Она охватывает три ключевых направления – подготовку защитников, улучшение медицинской помощи на всех этапах и технологизацию армии с внедрением современных средств ведения войны.

Как говорится в сообщении, работа по всем трем направлениям уже дает результат: в 2025 году потери среди военнослужащих удалось сократить до 13% по разным типам.