Об этом 24 Каналу рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, отметив, что рекордные потери России на войне имеют разные причины. Тут прежде всего речь идет о профессионализме Сил обороны Украины.

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О чем свидетельствуют потери России на фронте

Как отметил Денисов, у россиян снижается качество подготовки военных. Сейчас там обучение ограничивается неделями. А иногда бывают случаи, что их вообще кидают без подготовки.

Иногда на Запорожском направлении фиксировали оккупантов, которых сразу без подготовки бросали в бой. Один из случаев – группа оккупантов имела на трех человек один автомат.

Другая причина – штурмы россиян, которые буквально не прекращаются. Но не стоит забывать об использовании западного оружия. К примеру, Силы обороны используют те же кассетные боеприпасы, которыми бьют по местам дислокации российских оккупационных войск. Но самое главное – это профессионализм и героизм украинских военных,

– подчеркнул Денисов.

Напомним, по состоянию на 1 декабря Россия потеряла более 742 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9469 танков, 19369 боевых бронированных машин, 20923 артиллерийских систем и т.п.