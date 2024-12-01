Про це 24 Каналу розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, зауваживши, що рекордні втрати Росії на війні мають різні причини. Тут насамперед йдеться про професіоналізм Сил оборони України.

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Про що свідчать втрати Росії на фронті

Як наголосив Денисов, у росіян знижується якість підготовки військових. Зараз там навчання обмежується тижнями. А інколи бувають випадки, що їх взагалі кидають без підготовки.

Інколи на Запорізькому напрямку фіксували окупантів, яких одразу без підготовки кидали в бій. Один із випадків – група окупантів мала на трьох людей один автомат.

Інша причина – штурми росіян, які буквально не припиняються. Але не варто забувати про використання західної зброї. До прикладу, Сили оборони використовують ті ж касетні боєприпаси, якими б'ють по місцях дислокації російських окупаційних військ. Але найголовніше – це професіоналізм і героїзм українських військових,

– підкреслив Денисов.

Нагадаємо, станом на 1 грудня Росія втратила понад 742 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 9469 танків, 19369 бойових броньованих машин, 20923 артилерійських систем тощо.