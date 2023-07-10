Защищал Украину на Востоке: в Новой Зеландии исполнили танец маори в честь погибшего добровольца

Кейн Те Тай погиб в Украине, защищая страну от оккупантов. Во время церемонии прощания с Героем друзья и знакомые погибшего станцевали ритуальный танец.

Видео танца маори обнародовала в сети журналистка Мария Старожицкая. Как новозеландский военный оказался на фронте в Украине – сообщает 24 Канал.

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Герой погиб на Востоке

Погибший Кейн Тэ Тай – представитель коренного народа маори. Он ветеран новозеландской армии с боевым опытом. С самого начала полномасштабного вторжения России Кейн был в Украине. Сначала он помогал волонтерам в Харькове. Впоследствии – прошел мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Также Кейн доставлял гуманитарную помощь в освобождении от российских оккупантов территории.

Впоследствии он присоединился к Международному легиону и тренировал других добровольцев вблизи Угледара. Кейн Те Тай погиб в марте 2023 во время боя на Востоке Украины.

После трагической гибели Героя отправили на Родину. Похоронили Кейна в Окленде. Во время церемонии прощания с Героем друзья станцевали хаку – ритуальный танец народа Маори. Стоит отметить, что это традиция, которая передается веками.

Он означает, что месть убийцам скоро, что российский агрессор обречен, что весь мир сегодня объединяется против врага Украины. Что победа неизбежна,

– объяснила Старожицкая.

Ритуальный танец маори: смотрите видео

От рук окупантов погибают добровольцы

Добровольцы из Грузии Малхаза Квижинадзе и Джонни Одишвили были ветеранами российско-грузинской войны 2008 года. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, бойцы не смогли остаться в стороне.

К сожалению, Герои погибли от рук русских захватчиков. Квижинадзе погиб на прошлой неделе в бою на Луганщине. Одишвили – в боях за Бахмут получил тяжелое ранение головы обломком вражеского снаряда. Медики пытались спасти жизнь воина, но не смогли. Самолет с телами погибших 1 июля прибыл в Грузию, где Героев похоронят