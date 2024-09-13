По состоянию на утро 13 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 631 тысячу.

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Потери врага

Личного состава – около 631 420 (+1220),

танков – 8671 (+18),

боевых бронированных машин – 17003 (+48),

артиллерийских систем – 18061 (+52),

РСЗО – 1185 (+1),

средств ПВО – 945 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15113 (+80),

крылатых ракет – 2591 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24560 (+79),

специальной техники – 3071 (+10).

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