Станом на ранок 13 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 631 тисячу.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 631 420 (+1220),
- танків – 8671 (+18),
- бойових броньованих машин – 17003 (+48),
- артилерійських систем – 18061 (+52),
- РСЗВ – 1185 (+1),
- засобів ППО – 945 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
- крилатих ракет – 2591 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79),
- спеціальної техніки – 3071 (+10).
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Втрати ворога на 13 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ