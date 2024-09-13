Станом на ранок 13 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 631 тисячу.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 631 420 (+1220),

танків – 8671 (+18),

бойових броньованих машин – 17003 (+48),

артилерійських систем – 18061 (+52),

РСЗВ – 1185 (+1),

засобів ППО – 945 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),

крилатих ракет – 2591 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79),

спеціальної техніки – 3071 (+10).

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