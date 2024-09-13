Бригада Десантно-штурмових військ розповіла, що тільки за один день відбила штурм із 46 одиниць ворожої техніки.

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Що розповіли військові про знищення окупантів

12 вересня російським окупантам спало на думку встановити черговий рекорд. Чотири хвилі штурмів від 05:45 до опівдня (12 вересня – 24 Канал) на позиції батальйонів нашої бригади мали б, за задумом ворога, проламати оборону українських десантників. Танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах – загалом на нас перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів,

– заявили у бригаді.

Вони розповіли, що їм таки вдалось встановити рекорд. Адже такої кількості ворожої техніки, яку вдалось знищити чи пошкодити, за один день не було.

Зокрема, військові 46 аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ України з усіх наявних засобів ураження знищили:

15 одиниць техніки: 9 бойових машин піхоти, 2 танки, 2 бронетранспортери, 2 мото;

вивели з ладу 11 бойових машин піхоти.

"Хто з ворогів устиг вчасно накивати п’ятами, тим, вважай, пощастило – поживуть іще. Але недовго – до наступної гарячої зустрічі!" – пообіцяли десантники.

46 бригада десантників показала, як знищувала техніку: дивіться відео

Варто зауважити, що ворог втратив тільки за добу 11 вересня 1270 окупантів, а з 24 лютого 2022 року – 630 200 солдатів. У техніці ЗСУ "мінуснули":