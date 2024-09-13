Бригада Десантно-штурмовых войск рассказала, что только за один день отбила штурм из 46 единиц вражеской техники.
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Что рассказали военные об уничтожении оккупантов
12 сентября российским оккупантам пришло в голову установить очередной рекорд. Четыре волны штурмов от 05:45 до полудня (12 сентября – 24 Канал) на позиции батальонов нашей бригады должны были бы, по замыслу врага, проломить оборону украинских десантников. Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах – в общем на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств,
– заявили в бригаде.
Они рассказали, что им таки удалось установить рекорд. Ведь такого количества вражеской техники, которую удалось уничтожить или повредить, за один день не было.
В частности, военные 46 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Украины из всех имеющихся средств поражения уничтожили:
- 15 единиц техники: 9 боевых машин пехоты, 2 танка, 2 бронетранспортера, 2 мото;
- вывели из строя 11 боевых машин пехоты.
"Кто из врагов успел вовремя накивать пятки, тем, считай, повезло – поживут еще. Но недолго – до следующей горячей встречи!" – пообещали десантники.
46 бригада десантников показала, как уничтожала технику: смотрите видео
Стоит заметить, что враг потерял только за сутки 11 сентября 1270 оккупантов, а с 24 февраля 2022 года – 630 200 солдат. В технике ВСУ "минуснули":
- танков – 8 653 (+11),
- боевых бронированных машин – 16 955 (+17),
- артиллерийских систем – 18 009 (+73),
- РСЗВ – 1 184 (+2),
- средства ПВО – 945 (+2),
- самолетов – 369 (+1),
- вертолетов – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43),
- крылатых ракет – 2 591 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93),
- специальной техники – 3 061 (+2).