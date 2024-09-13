Бригада Десантно-штурмовых войск рассказала, что только за один день отбила штурм из 46 единиц вражеской техники.

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Что рассказали военные об уничтожении оккупантов

12 сентября российским оккупантам пришло в голову установить очередной рекорд. Четыре волны штурмов от 05:45 до полудня (12 сентября – 24 Канал) на позиции батальонов нашей бригады должны были бы, по замыслу врага, проломить оборону украинских десантников. Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах – в общем на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств,

– заявили в бригаде.

Они рассказали, что им таки удалось установить рекорд. Ведь такого количества вражеской техники, которую удалось уничтожить или повредить, за один день не было.

В частности, военные 46 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Украины из всех имеющихся средств поражения уничтожили:

15 единиц техники: 9 боевых машин пехоты, 2 танка, 2 бронетранспортера, 2 мото;

вывели из строя 11 боевых машин пехоты.

"Кто из врагов успел вовремя накивать пятки, тем, считай, повезло – поживут еще. Но недолго – до следующей горячей встречи!" – пообещали десантники.

46 бригада десантников показала, как уничтожала технику: смотрите видео

Стоит заметить, что враг потерял только за сутки 11 сентября 1270 оккупантов, а с 24 февраля 2022 года – 630 200 солдат. В технике ВСУ "минуснули":