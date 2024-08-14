По состоянию на утро 14 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 594 тысячи бойцов – убитыми и ранеными.

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Потери врага

Личного состава – около 594 400 (+1240),

танков – 8476 (+21),

боевых бронированных машин – 16402 (+17),

артиллерийских систем – 16821 (+57),

РСЗО – 1151 (+5),

средств ПВО – 921 (+1),

самолетов – 366 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13548 (+57),

крылатых ракет – 2426 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 22710 (+61),

специальной техники – 2813 (+7).

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