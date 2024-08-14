По состоянию на утро 14 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 594 тысячи бойцов – убитыми и ранеными.
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Потери врага
- Личного состава – около 594 400 (+1240),
- танков – 8476 (+21),
- боевых бронированных машин – 16402 (+17),
- артиллерийских систем – 16821 (+57),
- РСЗО – 1151 (+5),
- средств ПВО – 921 (+1),
- самолетов – 366 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13548 (+57),
- крылатых ракет – 2426 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 22710 (+61),
- специальной техники – 2813 (+7).
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Потери врага на 14 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ