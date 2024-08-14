Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова родных успешно "демобилизованных" оккупантов, передает 24 Канал. Впервые информация о том, что военную колонну разбили рядом с селом Октябрьское в Рыльском районе Курской области, появилась поздно ночью 9 августа.

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Умерших в разбитой колонне доставили в морг

По данным росСМИ, в подбитой колонне находились военнослужащие как минимум двух воинских частей - в/ч 13140 (810 бригада морской пехоты, Севастополь) и в/ч 72164 (Ленинградская область). Атака произошла около полуночи 9 августа.

По словам одной из родственниц пропавшего захватчика из в/ч 72164, последний раз он звонил ей поздно вечером 8 августа. После этого мужчина перестал выходить на связь и не выходит до сих пор. О его судьбе ничего неизвестно. Об этом также свидетельствуют сообщения других родственников военнослужащих в/ч 72164 в тематических чатах.

Точное количество погибших, раненых и пропавших без вести неизвестно, поскольку родственники "обмениваются между собой противоречивыми сведениями", где есть и цифра 96, а в некоторых случаях около 300 погибших. Однако пока это не подтвержденные данные.

Родственникам тех россиян, которые перестали после атаки на колонну выходить на связь, не предоставляют никакой информации ни в воинских частях, ни во вражеском минобороны, ни в госпиталях. В частности, скорее всего в колонне также были срочники.

РосСМИ удалось выяснить личности двух успешно "демобилизованных" в колонне. Речь идет о захватчиках в/ч 13140, это двоюродные братья из Астраханской области - Николай Линьков и Руслан Геляжов.

Мать первого сообщила, что об их смерти удалось узнать благодаря другому родственнику, который находился в колонне, но все же выжил. Отмечается, что тела оккупантов уже доставили в Ростовский морг.

Сын – контрактник. Похороны когда – неизвестно. Их только сейчас привезли в Ростов, сейчас позвонили нам. Видимо, завтра нам надо туда ехать. Их было очень много, все больницы, все морги заполнены. Погибли 9 августа они, дата смерти такая, как нам сказали,

– жалуется мать захватчика.

К слову, вероятно, по врагу отработал HIMARS. Аналитики, опираясь на опубликованные фото, утверждают, что число жертв может достигать до пол тысячи солдат.