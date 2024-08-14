Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова рідних успішно "демобілізованих" окупантів, передає 24 Канал. Вперше інформація про те, що військову колону розбили поряд із селом Жовтневе в Рильському районі Курської області, з'явилася пізно вночі 9 серпня.

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Померлих у розбитій колоні доставили до моргу

За даними росЗМІ, у підбитій колоні знаходилися військовослужбовці як мінімум двох військових частин - в/год 13140 (810 бригада морської піхоти, Севастополь) та в/ч 72164 (Ленінградська область). Атака сталася близько півночі 9 серпня.

За словами однієї з родичок зниклого загарбника з в/ч 72164, востаннє він телефонував їй пізно ввечері 8 серпня. Після цього чоловік перестав виходити на зв'язок і не виходить досі. Про його долю нічого невідомо. Про це також свідчать повідомлення інших родичів військовослужбовців в/ч 72164 у тематичних чатах.

Точна кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти невідома, оскільки родичі "обмінюються між собою суперечливими відомостями", де є й цифра 96, а в деяких випадках близько 300 загиблих. Однак наразі це не підтверджені дані.

Родичам тих росіян, які перестали після атаки на колону виходити на зв'язок, не надають жодної інформації ні у військових частинах, ні у ворожому міноборони, ні в шпиталях. Зокрема, радше за все у колоні також були строковики.

РосЗМІ вдалося з'ясувати особи двох успішно "демобілізованих" у колоні. Йдеться про загарбників в/ч 13140, це двоюрідні брати з Астраханської області - Микола Ліньков та Руслан Геляжов.

Мати першого повідомила, що про їхню смерть вдалося дізнатися завдяки іншому родичу, який перебував у колоні, але все ж вижив. Зазначається, що тіла окупантів вже доставили до Ростовського моргу.

Син – контрактник. Похорон коли – невідомо. Їх тільки зараз привезли до Ростова, зараз зателефонували нам. Мабуть, завтра нам треба туди їхати. Їх було дуже багато, усі лікарні, усі морги заповнені. Загинули 9 серпня вони, дата смерті така, як нам сказали,

– бідкається мати загарбника.

До слова, ймовірно, по ворогу відпрацював HIMARS. Аналітики, опираючись на опубліковані фото, стверджують, що число жертв може сягати до пів тисячі солдатів.