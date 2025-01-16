С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 814 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 16 января
- Личного состава – около 814 150 (+1480),
- танков – 9791 (+11),
- боевых бронированных машин – 20368 (+20),
- артиллерийских систем – 22015 (+40),
- РСЗВ – 1262 (+0),
- средств ПВО – 1046 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22503 (+120),
- крылатых ракет – 3049 (+31),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34132 (+137),
- специальной техники – 3697 (+1).
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Потери врага на 16 января / Инфографика Генштаба ВСУ