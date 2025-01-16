С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 814 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 16 января

  • Личного состава – около 814 150 (+1480),
  • танков – 9791 (+11),
  • боевых бронированных машин – 20368 (+20),
  • артиллерийских систем – 22015 (+40),
  • РСЗВ – 1262 (+0),
  • средств ПВО – 1046 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22503 (+120),
  • крылатых ракет – 3049 (+31),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34132 (+137),
  • специальной техники – 3697 (+1).

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потери врага на 16 января

Потери врага на 16 января / Инфографика Генштаба ВСУ