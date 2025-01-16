Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 814 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 16 січня
- Особового складу – близько 814 150 (+1480),
- танків – 9791 (+11),
- бойових броньованих машин – 20368 (+20),
- артилерійських систем – 22015 (+40),
- РСЗВ – 1262 (+0),
- засобів ППО – 1046 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),
- крилатих ракет – 3049 (+31),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137),
- спеціальної техніки – 3697 (+1).
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Втрати ворога на 16 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ