Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 814 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 16 січня

Особового складу – близько 814 150 (+1480),

танків – 9791 (+11),

бойових броньованих машин – 20368 (+20),

артилерійських систем – 22015 (+40),

РСЗВ – 1262 (+0),

засобів ППО – 1046 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),

крилатих ракет – 3049 (+31),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137),

спеціальної техніки – 3697 (+1).

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