По состоянию на утро 19 июня потери врага уже превысили 1 008 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 19 июня 2025 года

  • Личного состава – около 1 008 240 (+1080),
  • танков – 10951 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22853 (+8),
  • артиллерийских систем – 29328 (+63),
  • РСЗО – 1420 (+0),
  • средств ПВО – 1187 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41229 (+64),
  • крылатых ракет – 3369 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52420 (+108),
  • специальной техники – 3918 (+2).

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Потери врага на 19 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ