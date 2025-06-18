Его обнаружили внутри захваченного военного командного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 1-й Штурмовой батальон "Черный Лебедь".
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ВСУ уничтожили командира 30-го мотострелкового полка России
В районе Андреевки Донецкой области бойцы 1-го Штурмового батальона "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового полка вышли на командный пункт оккупантов.
Он принадлежал 30-му мотострелковому полку ВС России. В ходе штурма был ликвидирован командир батальона – майор Андрей Ярцев. Украинские оборонцы продемонстрировали его документы.
Документы оккупанта Андрея Ярцева / Фото 225 ОШП
Напомним, в Украине ликвидировали предателя Константина Ерманова, бывшего депутата оккупационного горсовета Керчи. В 2014 он стал организатором и участником первых пророссийских митингов в городе. Впрочем, после аннексии Крыма он критиковал российского оккупационного главу полуострова Сергея Аксенова.
В 2021 году Ерманова лишили депутатских полномочий. Поводом стали якобы неточности в его собственной декларации. Уже в марте 2022 года Ерманова задержали по делу о хранении и распространении наркотиков.