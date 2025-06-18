Його виявили всередині захопленого військового командного пункту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 1-й Штурмовий Батальйон "Чорний Лебідь".

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ЗСУ знищили командира 30-го мотострілкового полку Росії

У районі Андріївки Донецької області бійці 1-го Штурмового Батальйону "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового полку вийшли на командний пункт окупантів.

Він належав 30-му мотострілковому полку ЗС Росії. У ході штурму був ліквідований командир батальйону – майор Андрій Ярцев. Українські оборонці продемонстрували його документи.



Документи окупанта Андрія Ярцева / Фото 225 ОШБ

Нагадаємо, в Україні ліквідували зрадника Костянтина Єрманова, колишнього депутата окупаційної міськради Керчі. У 2014 він став організатором та учасником перших проросійських мітингів у місті. Втім, після анексії Криму він критикував російського окупаційного главу півострова Сергія Аксьонова.

2021 року Єрманова позбавили депутатських повноважень. Приводом стали буцімто неточності у його власній декларації. Вже у березні 2022 року Єрманова затримали у справі про зберігання та розповсюдження наркотиків.