Станом на ранок 19 червня втрати ворога вже перевищили 1 008 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 19 червня 2025 року

Особового складу – близько 1 008 240 (+1080),

танків – 10951 (+4),

бойових броньованих машин – 22853 (+8),

артилерійських систем – 29328 (+63),

РСЗВ – 1420 (+0),

засобів ППО – 1187 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),

крилатих ракет – 3369 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108),

спеціальної техніки – 3918 (+2).

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Втрати ворога на 19 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ