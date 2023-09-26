Так, в 200 ОМСБр имеются высокие боевые потери личного состава. В частности, как санитарные, так и безвозвратные.
Кстати говоря В Севастополе ликвидирован командующий Черноморским флотом России, – ССО
Более 200 оккупантов на лечении
Эта бригада участвует в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром.
В городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады,
– отметили в Генштабе ВСУ.
У личного состава вражеского подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация относительно дальнейшего ведения боевых действий. Символично, что бригада 200-я.
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Сколько оккупантов и техники уже уничтожено в Украине
Заметим, что по состоянию на утро 26 сентября из-за безумных захватнических идей Путина уже погибли 276 670 российских бойцов. Де-факто потери могут быть еще больше, ведь в условиях интенсивных боевых действий невозможно подсчитать точное количество.
Также наши защитники превратили в металлолом уже более 37 тысяч единиц российской техники и вооружения. В частности:
- танков – 4672,
- боевых бронированных машин – 8946,
- артиллерийских систем – 6299,
- РСЗО – 792,
- средств ПВО – 533,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924,
- крылатых ракет – 1529,
- кораблей и катеров – 20,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8763,
- специальной техники – 925.